Спрос на iPhone 13 в 2-4 раза больше, чем на iPhone 12 по итогам двух недель продаж

МОСКВА. 12 октября. /ТАСС/. Спрос на новый iPhone 13 оказался в 2-4 раза больше, чем на iPhone 12 по итогам первых двух недель продаж, некоторые продавцы испытывают дефицит самых популярных моделей - iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, сообщили ТАСС ретейлеры и сотовые операторы.