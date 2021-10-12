Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Пока до этого надо дожить....На каких кораблях...
  • Алексей Сафронов
    Согласен с автором, что "мы живём в самой прекрасной стране", в которой есть государственная компания гаспром, обеспе...Какой прок для гр...
  • галина
    Уже и так все продали иностранцам. Видимо не все.Мишустин: Россия ...

Спрос на iPhone 13 в 2-4 раза больше, чем на iPhone 12 по итогам двух недель продаж

МОСКВА. 12 октября. /ТАСС/. Спрос на новый iPhone 13 оказался в 2-4 раза больше, чем на iPhone 12 по итогам первых двух недель продаж, некоторые продавцы испытывают дефицит самых популярных моделей - iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, сообщили ТАСС ретейлеры и сотовые операторы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх