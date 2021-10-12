Спрос на iPhone 13 в 2-4 раза больше, чем на iPhone 12 по итогам двух недель продаж

МОСКВА. 12 октября. /ТАСС/. Спрос на новый iPhone 13 оказался в 2-4 раза больше, чем на iPhone 12 по итогам первых двух недель продаж, некоторые продавцы испытывают дефицит самых популярных моделей - iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, сообщили ТАСС ретейлеры и сотовые операторы.
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