Берлин зашел слишком далеко в "антироссийском угаре". ВС РФ уничтожают противника и технику. Западная помощь Киеву приобретает более циничный характер: ЕС выдавливает украинских мужчин на фронт, США отказываются передавать критически важные системы Patriot .
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