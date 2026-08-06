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"Антироссийский угар", провалы ВСУ, экономия на Украине. Хроника событий на утро 6 августа

"Антироссийский угар", провалы ВСУ, экономия на Украине. Хроника событий на утро 6 августа

Берлин зашел слишком далеко в "антироссийском угаре". ВС РФ уничтожают противника и технику. Западная помощь Киеву приобретает более циничный характер: ЕС выдавливает украинских мужчин на фронт, США отказываются передавать критически важные системы Patriot .

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