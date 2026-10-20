Сегодня КС провозгласил постановление №60-П, которое касается вопроса возмещения судебных расходов, а потому важное как для юридического сообщества, так и для всех граждан, потому что касается такого важнейшего естественного права, как право на судебную защиту и оказание квалифицированной правовой помощи.