Спрогнозирована цена на нефть до конца года

Цена нефти в 2024 году будет колебаться в диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель, ожидает председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, по словам которого ее текущая стоимость является справедливой, а дефицит отсутствует.
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