Опубликован отчет о смерти жены Джина Хэкмена

Жена Джина Хэкмена перед смертью изучала симптомы COVID−19 Фото: открытые источники В США опубликованы результаты расследования обстоятельств смерти пианистки Бетси Аракавы, супруги двухкратного обладателя «Оскара» Джина Хэкмена.
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