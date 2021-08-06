Китай создает лабораторию для проведения технических проверочных работ, связанных с 5G сообщениями

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(Global Times) – Китай создал совместную лабораторию для обмена сообщениями 5G для проведения технических проверочных работ, связанных с сообщениями 5G, в четверг, планируя запустить свою первую сертификацию терминала сообщений 5G в течение года.