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ФедералПресс

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Депутат Рады допустил признание Крыма частью России как шанс для американского бизнеса

Депутат Рады допустил признание Крыма частью России как шанс для американского бизнеса

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Украинский депутат Александр Дубинский высказал мнение, что возможное признание Соединенными Штатами Крыма частью России может открыть перед американскими компаниями возможность законно вести бизнес на полуострове.

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