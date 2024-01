Инсайды про Death Stranding 2, развитие Palworld, авторы The Day Before обвинили блогеров…

Студия Сэма Барлоу анонсировала две таинственных игры, инсайдер рассказал про Death Stranding 2, студия Fntastic нашла виновных в провале The Day Before, что добавят в Palworld, подробности боевой системы в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, как будут работать спутники в Avowed, много подробностей про Pacific Drive, релиз .