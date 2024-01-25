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Инсайды про Death Stranding 2, развитие Palworld, авторы The Day Before обвинили блогеров…

Инсайды про Death Stranding 2, развитие Palworld, авторы The Day Before обвинили блогеров…

Студия Сэма Барлоу анонсировала две таинственных игры, инсайдер рассказал про Death Stranding 2, студия Fntastic нашла виновных в провале The Day Before, что добавят в Palworld, подробности боевой системы в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, как будут работать спутники в Avowed, много подробностей про Pacific Drive, релиз .

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