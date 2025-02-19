Зеленский осудил переговоры США и России в Эр-Рияде

Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) заявил, что Киев не примет никаких результатов переговоров между РФ и США, поскольку ни одного представителя украинской стороны на встрече не было.
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