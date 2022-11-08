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В Забайкалье студенты ссузов обедают на 20 рублей

В Забайкалье студенты ссузов обедают на 20 рублей

В новом учебном году эта сумма вырастет до 45 рублей.На прошедшем 8 ноября заседании комитета по молодежной политике и спорту в законодательном собрании Забайкальского края был поднят вопрос о питании студентов средних специальных учебных заведений.

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