«Сопротивление бесполезно! Бандеровцы, сдавайтесь!» – Хакеры взломали укроТВ

Политнавигатор В Харькове взломана трансляцию телеканалов в сети провайдера «Триолан». Вместо украинской пропаганды запущены ролики, где функционеров бандеровского режима призывают прекратить бесполезное сопротивление и сдаться русской армии.
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