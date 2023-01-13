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От слов к делу. Бербок в Харькове. Юралс больше не в тренде. Пашиняна снова штормит

От слов к делу. Бербок в Харькове. Юралс больше не в тренде. Пашиняна снова штормит

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Кажется никогда ещё разрыв между словом и делом не был так заметен, как сейчас. Заявления и обещания вылетают словно они ничего не стоят.

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