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Шняги.Нет

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Шпильки в 12 лет: почему ортопеды против и что предложить вместо них

Шпильки в 12 лет: почему ортопеды против и что предложить вместо них

Подростковое желание примерить мамины туфли на шпильке — знакомая ситуация для многих родителей. Вопрос, разрешать ли девочке в 12 лет ходить на каблуках, часто становится предметом споров.

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