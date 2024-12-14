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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майлз Бриджес вернулся в состав «Шарлотт» после пропуска 10 матчей из-за травмы

Форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес вернулся в состав команды на матч с «Чикаго» в субботу после пропуска 10 игр из-за ушиба правого колена.

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