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В России предложили популяризировать заботу о репродуктивном здоровье

В России предложили популяризировать заботу о репродуктивном здоровье

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть законодательную инициативу о популяризации заботы о репродуктивном здоровье в России.

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