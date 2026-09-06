В Турции назвали сроки ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую"

Турция рассчитывает ввести в эксплуатацию первый энергоблок АЭС "Аккую" до конца 2026 года. Министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар сообщил, что испытания первого реактора уже идут и должны завершиться поэтапно к обозначенному сроку.