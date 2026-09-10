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Индийская компания Arya.ag перенесет данные о праве собственности на зерно в сеть Avalanche

Индийская компания Arya.ag перенесет данные о праве собственности на зерно в сеть Avalanche

Индийская компания Arya.ag, специализирующаяся на складском хранении и кредитовании в аграрном секторе, тестирует систему токенизации складских расписок на зерно, используя блокчейн Avalanche.

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