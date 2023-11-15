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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Иран не будет воевать с Израилем на стороне ХАМАС

Иран не будет воевать с Израилем на стороне ХАМАС

Как сообщает Reuters, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи четко дал понять лидеру ХАМАСа Исмаилу Хании во время их встречи в Тегеране в начале ноября, что страна не будет вступать в войну против Израиля.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Да. говорили и кричали одно. а поступили  по-другому.
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5 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Эти арабы знают, что за Израилем стоит США...Вот и ССУТ...
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2 час.

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