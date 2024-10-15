После рестайлинга: какими стали Citroen C4 и C4 X

На автосалоне в Париже дебютировали обновлённые Citroen C4 и C4 X. Оба получили дизайн по мотивам концепта Oli 2022 года, обзавелись улучшенными креслами Advanced Comfort с более толстым слоем пенополиуретана с памятью формы и медиасистемой последнего поколения с семидюймовой «приборкой», 3D-навигацией и поддержкой ChatGPT.
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