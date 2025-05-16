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В апробации курса «Моя семья» участвуют более 1,5 тыс. педагогов из 45 регионов России

В апробации курса «Моя семья» участвуют более 1,5 тыс. педагогов из 45 регионов России

В Московском педагогическом государственном университете состоялось первое заседание Рабочей группы при Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства по вопросу введения и реализации курса внеурочной деятельности «Моя семья».

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