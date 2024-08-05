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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Очень простой чизкейк без выпечки с бананами. Минимум усилий!

Из расчёта на форму 16 см Для основы: Печенье юбилейное или любое другое — 110 г Сливочное масло (растопленное) — 60 г Для сырной массы: Творожный сыр — 400 г Бананы — 2 шт Сливки 33 % или жирная сметана- 200 г Сахарная пудра — 100 г Ванилин — 1 пакетик или ванильный экстракт — […].

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