Очень простой чизкейк без выпечки с бананами. Минимум усилий!

Из расчёта на форму 16 см Для основы: Печенье юбилейное или любое другое — 110 г Сливочное масло (растопленное) — 60 г Для сырной массы: Творожный сыр — 400 г Бананы — 2 шт Сливки 33 % или жирная сметана- 200 г Сахарная пудра — 100 г Ванилин — 1 пакетик или ванильный экстракт — […].