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Прокуратура проверяет случаи нападения бездомных собак на людей в Хабаровском крае

Прокуратура проверяет случаи нападения бездомных собак на людей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае, как и в ряде других российских регионов, в том числе, и на Дальнем Востоке, участились случаи нападения бездомных собак на людей.

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