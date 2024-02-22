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США введут санкции против Путина из-за смерти Навального

США введут санкции против Путина из-за смерти Навального

Президент США Джо Байден объявил, что американские санкции из-за смерти Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов) будут введены непосредственно против президента России Владимира Путина.

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