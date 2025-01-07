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Там, где живет сказка: очаровательные маленькие городки Италии

Там, где живет сказка: очаровательные маленькие городки Италии

Ах, Италия, прекрасная страна с божественной кухней, богатой историей и прекрасными пейзажами. Здесь каждый турист найдет что-то по душе: старинные памятники и здания, современные торговые центры и шопинг в лучших бутиках мира, вкуснейшие пиццы и кофе и, конечно же, лазурные воды, живописные пляжи и величественные горы.

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