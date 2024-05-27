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Воронежские новости

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В Воронеже вода исчезла в кранах целого квартала из-за аварии на водоводе

В Воронеже вода исчезла в кранах целого квартала из-за аварии на водоводе

К аварийным работам на месте приступили еще ночью, но пока до места повреждения не добрались. Воды временно нет в квартале между Ясным проездом, Солнечной, Хользунова, Антонова-Овсеенко, 45 Стрелковой Дивизии и Новгородской.

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