Аналитики назвали города ХМАО с самым дешевым бензином

В ХМАО самые низкие цены на бензин зафиксированы в Мегионе, Радужном и Урае. Статистику озвучил Департамент экономического развития Югры, который проанализировал данные о средней стоимости топлива в 53 населенных пунктах и девяти муниципалитетах региона.
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