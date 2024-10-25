Аналитики назвали города ХМАО с самым дешевым бензином

В ХМАО самые низкие цены на бензин зафиксированы в Мегионе, Радужном и Урае. Статистику озвучил Департамент экономического развития Югры, который проанализировал данные о средней стоимости топлива в 53 населенных пунктах и девяти муниципалитетах региона.