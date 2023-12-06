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«Заберите у неё всё в России». В Сети поддержали проверку Лаймы Вайкуле

«Заберите у неё всё в России». В Сети поддержали проверку Лаймы Вайкуле

Лайма Вайкуле.  Лайма Вайкуле за последние месяцы давала интервью чуть ли не на ежедневной основе.

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Комментарии
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А
Александр
крысятина!!!!
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32 мин.
Сергей Туренко
Песни ее неплохие, но вот мозги куриные. Нужно найти правовые основания для того, чтобы из России ни копейки не просочилось в ее кошелек где бы она не находилась.
Ответить
12 мин.
АНАТОЛИЙ СИБИРЯК
Никогда не нравилась эта плоскодонка с рожей ехидны. Лишить всего что это нечтожество нахрипела в СССР И РОССИИ. Маразматика
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11 мин.

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