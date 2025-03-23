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Украинский дрон снял бесстрашие умирающего русского бойца

Украинский дрон снял бесстрашие умирающего русского бойца

Такие поступки становятся легендами.Быть воином - жить вечно! Такие слова, как эпитафию отважному бойцу, пишут сейчас военные телеграм-каналы.

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