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Олег Тактаров – о поражении Конора: «Народ настолько тупой, что через год снова раскупит билеты на его возвращение»

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров высказался о возвращении Конора Макгрегора в бои спустя пять лет. «Меня всегда поражали люди, которые, выходя на бой, столько энергии тратили на 100 сальто и приветствие со всеми.

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