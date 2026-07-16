Олег Тактаров – о поражении Конора: «Народ настолько тупой, что через год снова раскупит билеты на его возвращение»

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров высказался о возвращении Конора Макгрегора в бои спустя пять лет. «Меня всегда поражали люди, которые, выходя на бой, столько энергии тратили на 100 сальто и приветствие со всеми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии