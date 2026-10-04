С башни Сююмбике для плановой реставрации снимут полумесяц

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль» Завтра, 5 октября, для проведения реставрационных работ с башни Сююмбике будет демонтирован полумесяц.
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