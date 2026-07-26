Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

235 подписчиков

Иран раскрыл шокирующий список: десятки американских радаров, самолётов и складов уничтожены за 15 дней

Иран раскрыл шокирующий список: десятки американских радаров, самолётов и складов уничтожены за 15 дней

КСИР обнародовал подробный перечень американских потерь за 15 дней боёв: от комплексов Patriot и радаров до F-15, заправщиков и даже вычислительного центра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии