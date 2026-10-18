Крупные протесты студентов охватили Париж, Лион, Марсель и даже Италию.17 октября в акциях участвовали около 550 тысяч человек (по версии МВД), профсоюзы оценили число демонстрантов в 800 тысяч.
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