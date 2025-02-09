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Румынские трованты: что вызывает их загадочный рост и «размножение»

Ученые рассказали о необычных тровантах, обладающих твердым каменным ядром, способных к росту. По информации исследователей, пористая поверхность этих камней легко впитывает дождевую воду, содержащую минеральные вещества.

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