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Эвакуированный житель Газы рассказал о гуманитарной обстановке в Рафахе

Эвакуированный житель Газы рассказал о гуманитарной обстановке в Рафахе

В Рафахе, на юге сектора Газа, куда эвакуировалась часть палестинцев с севера, также тяжелая гуманитарная ситуация: не хватает воды и горючего для приготовления пищи, кроме того, заканчивается продовольствие.

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