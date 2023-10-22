Эвакуированный житель Газы рассказал о гуманитарной обстановке в Рафахе

В Рафахе, на юге сектора Газа, куда эвакуировалась часть палестинцев с севера, также тяжелая гуманитарная ситуация: не хватает воды и горючего для приготовления пищи, кроме того, заканчивается продовольствие.
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