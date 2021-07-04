Происшествия

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На Ставрополье сотрудники полиции провели профилактические беседы с детьми

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и Госавтоинспекции Отдела МВД России по Курскому району провели с детьми профилактические беседы в парках культур и отдыха.

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