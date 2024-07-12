Роскачество протестировало онлайн-площадки по продаже авто: где выбирать автомобиль надежнее всего

Центр цифровой экспертизы Роскачества и Союз автомобильных дилеров провели совместное исследование качества и достоверности информации в объявлениях о продаже автомобилей на интернет-площадках, а также проверили их соответствие реальным машинами с пробегом в автосалонах и в салонах официальных автодилеров.