Депутат бундестага Нанни поддержала обмен ракетами с Лондоном для Украины

Представитель парламентской группы партии "Зеленых" по оборонной политике в бундестаге Сара Нанни заявила, что вариант о так называемом "круговом обмене" дальнобойными крылатыми ракетами с Великобританией ради помощи Украине приемлем.
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