Телескоп «Джеймс Уэбб» заглянул в детство Вселенной: новая выборка из 1700 галактик позволит понять, как формировались самые первые структуры и как эволюционировали галактики

Международная группа астрономов представила крупнейшую на сегодняшний день выборку галактических скоплений, обнаруженных при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) в области, известной как COSMOS Web.
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