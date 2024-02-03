Зампредседателя комитета Госдумы РФ: «Регулирование криптовалют в России плохое до отвратительности»

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, высказал свое недовольство относительно пассивного регулирования криптовалютной индустрии в России.
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