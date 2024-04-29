Круглый стол по “голубой экономике” состоялся на острове Хайнань в Китае

25 апреля в Хайкоу (Haikou), столице китайской островной провинции Хайнань (Hainan), состоялся круглый стол на тему “Расширение возможностей красоты Хайнаня через экономику голубых вод” (Empowering Hainan’s Beauty through the Blue Economy).
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