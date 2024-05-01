Китайские инновации способствуют взаимовыгодному сотрудничеству на Ганноверской ярмарке

Когда Янь Инге (Yang Yingge) дебютировала на Ганноверской ярмарке (Hannover Messe), ведущей ежегодной промышленной выставке Германии, она с удивлением обнаружила, что ее компания привлекла большое внимание.
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