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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ред Булл» обсудит будущее Переса завтра, 29 июля

Судьба пилота «Ред Булл» Серхио Переса должна решиться сразу же после Гран-при Бельгии. Сегодня мексиканец стартует с первого ряда в Спа, а завтра, 29 июля, чемпионы «Формулы-1» проведут встречу, где обсудят продолжение сотрудничества.

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