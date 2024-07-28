«Ред Булл» обсудит будущее Переса завтра, 29 июля

Судьба пилота «Ред Булл» Серхио Переса должна решиться сразу же после Гран-при Бельгии. Сегодня мексиканец стартует с первого ряда в Спа, а завтра, 29 июля, чемпионы «Формулы-1» проведут встречу, где обсудят продолжение сотрудничества.