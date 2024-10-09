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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Римашевский об эмоциональном состоянии после 3:5 от «Металлурга»: «Мы уже не маленькие дети. Нужно делать выводы. Нет времени расстраиваться и обижаться»

– Что с рукой? – Ничего страшного, просто шайба попала. – Очень обидное поражение вышло. Почему так произошло? – Это очень обидно – в третьем периоде терять такое преимущество.

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