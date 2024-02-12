В Ленобласти зарезервируют площади под воинские захоронения

Также будут проведены паспортизация и учёт воинских захоронений. По итогам прошлого года в Ленинградской области 70 солдат и командиров Красной Армии, которые погибли на полях сражений Великой Отечественной войны, обрели имена благодаря поисковикам, историкам и архивистам.