В Ленобласти зарезервируют площади под воинские захоронения

Также будут проведены паспортизация и учёт воинских захоронений. По итогам прошлого года в Ленинградской области 70 солдат и командиров Красной Армии, которые погибли на полях сражений Великой Отечественной войны, обрели имена благодаря поисковикам, историкам и архивистам.
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