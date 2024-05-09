Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 9 мая 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Невское Луганской Народной Республики.