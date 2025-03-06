Про мигрантов и раздачу квартир: О проблеме говорили ещё 5 лет назад - кто "проспал" катастрофу?

В начале года особенно громко стали говорить про мигрантов и раздачу льготных квартир. Впрочем, как выяснили журналисты, о проблеме "трубили" ещё 5 лет назад, но кто "проспал" катастрофу? Русские на взводе, требуют справедливости, а чиновники из регионов продолжают раздавать сертификаты откровенным радикалам и бизнесменам из стран ближнего зарубежья.