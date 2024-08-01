🚖 Цены на такси в Сочи взлетели По сравнению с прошлым летом минимум на 30%, сообщает совет по развитию такси.
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🚖 Цены на такси в Сочи взлетели По сравнению с прошлым летом минимум на 30%, сообщает совет по развитию такси.