The Moscow Post

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Шувалов, Котляренко и Керимов "соображают на троих"

Шувалов, Котляренко и Керимов "соображают на троих"

Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный закон "О рекламе". Они предполагают создание единого оператора цифровых конструкций и объявлений, который без торгов получит в управление все электронные рекламные щиты в стране на 30 лет.

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