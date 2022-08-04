Шувалов, Котляренко и Керимов "соображают на троих"

Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный закон "О рекламе". Они предполагают создание единого оператора цифровых конструкций и объявлений, который без торгов получит в управление все электронные рекламные щиты в стране на 30 лет.
Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный закон "О рекламе". Они предполагают создание единого оператора цифровых конструкций и объявлений, который без торгов получит в управление все электронные рекламные щиты в стране на 30 лет.
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