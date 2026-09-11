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Пятый канал

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«Иванушки» сразятся с группой «Моя Мишель» в новом сезоне «Битвы поколений»

«Иванушки» сразятся с группой «Моя Мишель» в новом сезоне «Битвы поколений»

 В первом выпуске юбилейного сезона проекта «Битва поколений» на сцену выйдут группы «Иванушки» и «Моя Мишель».

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