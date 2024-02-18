Об изменении в налогообложении земельным налогом и налогом на недвижимость, уплачиваемых физическими лицами, в 2024 году.

Законом Республики Беларусь от 27 декабря 2023 г. № 327-З ´Об изменении законов по вопросам налогообложения´ в части налогообложения земельным налогом и налогом на недвижимость, уплачиваемых физическими лицами, предусмотрены следующие изменения.